Что такое атом и молекула?

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Все вещества состоят из молекул. Различные исследования показали, что молекулы одного и того же вещества абсолютно идентичны: любое чистое вещество состоит из молекул, которые присущи только ему. Тем не менее вещества отличаются от других, так как состоят из различных атомов, которые при соединении образуют разнообразные молекулы. Хоть молекулы сами по себе очень малы, однако они могут делиться. Делятся они на частицы, которые при соединении образуют разнообразные молекулы.