Какую часть составляют: 39см от 7м
Математика
Какую часть составляют: 39см от 7м
Ответ(ы):
Гость:
39/700 ну и сократи. Так и будет примерно
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