Где расположена ДНК в клетке бактерий ?
Биология
Где расположена ДНК в клетке бактерий ?
Ответ(ы):
Гость:
прикреплена изнутри к клеточной мембране
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