Когда говорят одно , а думают другое? Пожалуйста , очень надо)

Русский язык
Когда говорят одно , а думают другое? Пожалуйста , очень надо)
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Гость:
Говорят одно, а думают другое когда лгут (врут)
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