Конспект по одноклеточным и многоклеточным

Биология
Конспект по одноклеточным и многоклеточным
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Гость:
У одноклеточных клетка выполняет функции целого организма, а у многоклеточных они выполняют определенные функции, дифференцируются по строению и функциям. Клетки многоклеточных организмов выполняют одну или несколько определенных функцию. При этом структура их значительно упрощается, но специфическая функция выполняется клеткой гораздо эффективней. В зависимости от количества клеток, из которых состоят организмы, последние делят на одноклеточные и многоклеточные. Одноклеточные организмы состоят из одной-единственной клетки, выполняющей функции целостного организма. Многие из этих клеток устроены гораздо сложнее, чем клетки многоклеточного организма. Одноклеточными являются все прокариоты, а также простейшие, некоторые зеленые водоросли и грибы. Тело многоклеточных организмов состоит из множества клеток, объединенных в ткани, органы и системы органов. Клетки многоклеточного организма специализированы для выполнения определенной функции и могут существовать вне организма лишь в микросреде, близкой к физиологической (например, в условиях культуры тканей) . Клетки в составе многоклеточного организма различаются по размерам, форме, структуре и выполняемым функциям.
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