Записать шесть слов,которые начинаются буквой В.
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Записать шесть слов,которые начинаются буквой В.
Ответ(ы):
Гость:
Ведро Волун Вера Врун Вила Визг
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