Выберите из списка животных живущих в наземно воздушной среде обитания дельфин ч??йка страус акула берёза орёл ворона карась комар корень дерева овод крот медуза дождевой червь личинка майского жука ряска бабочка олень волк щук...

Биология

Выберите из списка животных живущих в наземно воздушной среде обитания дельфин ч??йка страус акула берёза орёл ворона карась комар корень дерева овод крот медуза дождевой червь личинка майского жука ряска бабочка олень волк щука человек трясогузка гидра клещ собачий

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