Сколько молекул содержится в углекислом газе массой 1г
Физика
Сколько молекул содержится в углекислом газе массой 1г
Ответ(ы):
Гость:
Мв(СО2)=12+16*2=12+32=44г в 1моль АВОГАДРО ПОСТОЯННАЯ (число Авогадро), число частиц (атомов, молекул, ионов) в 1 моле в-ва. Обозначается NA и равна (6,022045 ± 0,000031)*10^23 моль -1 1/44*6,022*10^23= Ну, а досчитай сам
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