В океане плывут голубой кит масой 150т а его детеныш масса которого составляет две ??япых массы кита кокова масса обоех китов

Математика

В океане плывут голубой кит масой 150т а его детеныш масса которого составляет две ??япых массы кита кокова масса обоех китов

Автор: Гость