В океане плывут голубой кит масой 150т а его детеныш масса которого составляет две ??япых массы кита кокова масса обоех китов

Математика
В океане плывут голубой кит масой 150т а его детеныш масса которого составляет две ??япых массы кита кокова масса обоех китов
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
150/5*2=60т детёныш, 150+60=210т масса обоих китов
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