Помогите пожалуйста решить! В палатку привезли 8 коробок яблок по 9 кг в каждой и столько же коробок груш по 7 кг в каждой.запиши,что обозначают данные величины: 9х8(кг) 7х8( кг) 9+7(кг) (9+7)8(кг) 9х8+7х8(кг) 9х3+7х3(кг...

Математика

Помогите пожалуйста решить! В палатку привезли 8 коробок яблок по 9 кг в каждой и столько же коробок груш по 7 кг в каждой.запиши,что обозначают данные величины: 9х8(кг) 7х8( кг) 9+7(кг) (9+7)8(кг) 9х8+7х8(кг) 9х3+7х3(кг) (9+7)х3(кг) (9+7)х5 (кг)

Автор: Гость