Какую функцию в шляпочном грибе несёт: его шляпка, его ножка, его грибница плизз напишите

Биология
Какую функцию в шляпочном грибе несёт: его шляпка, его ножка, его грибница плизз напишите
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