Сколько различных трёхзначных чисел можно составить из цифр: 1) 1 и 2; 2) 0 и 1????
Математика
Сколько различных трёхзначных чисел можно составить из цифр: 1) 1 и 2; 2) 0 и 1????
Ответ(ы):
Гость:
111, 112, 121, 122,211,212,221,222
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