Сколько различных трёхзначных чисел можно составить из цифр: 1) 1 и 2; 2) 0 и 1????

Математика

Сколько различных трёхзначных чисел можно составить из цифр: 1) 1 и 2; 2) 0 и 1????

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