Как правильно :мгновенье или мнгновенье?
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Как правильно :мгновенье или мнгновенье?
Ответ(ы):
Гость:
Правильно мгновенье.
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