Какому разряду относится местоимение мой

Русский язык
Какому разряду относится местоимение мой
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Это местоимение притяжательное
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