Решите уравнения 3(x-8)/5+7(x+5)/6=4(7x+1,5)/15+1/3
Математика
Решите уравнения 3(x-8)/5+7(x+5)/6=4(7x+1,5)/15+1/3
Ответ(ы):
Гость:
3х-245+7х+356=28х+615+1 3 3х+7х-28х=615+13+245-356 -18х=1230+1030+14430-17530 -18х=-930 х=-930:(-18) х=160
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