1)За два часа велосипедист, двигаясь равномерно , проезжает 24 км. Сколько времени е??у потребуется,чтобы с той же скоростью проехать 36км? 2)В Древнем Египте из 3 кг льна получают до 720 км нитей. Какой длины могла получиться...

Математика

1)За два часа велосипедист, двигаясь равномерно , проезжает 24 км. Сколько времени е??у потребуется,чтобы с той же скоростью проехать 36км? 2)В Древнем Египте из 3 кг льна получают до 720 км нитей. Какой длины могла получиться из 8 кг льна?

Автор: Гость