1)За два часа велосипедист, двигаясь равномерно , проезжает 24 км. Сколько времени е??у потребуется,чтобы с той же скоростью проехать 36км? 2)В Древнем Египте из 3 кг льна получают до 720 км нитей. Какой длины могла получиться...
Математика
1)За два часа велосипедист, двигаясь равномерно , проезжает 24 км. Сколько времени е??у потребуется,чтобы с той же скоростью проехать 36км? 2)В Древнем Египте из 3 кг льна получают до 720 км нитей. Какой длины могла получиться из 8 кг льна?
Ответ(ы):
Гость:
8•720:3=1920кмответ 1920 км
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