Придумайте ситуации которые иллюстрируют слова правопорядок законность полиция

Обществознание
Придумайте ситуации которые иллюстрируют слова правопорядок законность полиция
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
На футбольном матче присутсвовал мужчина в алкогольном опьянение. К нему подошёл сотрудник правохранительных органов и попросил удалиться со стадиона. (правопорядок) Гражданин Н. написал книгу и хочет заключить сделку с сотрудниками издательства на право издать эту книгу.(законность) В отделение милиции поступил гражданин М. за нонесённые телесные  повреждения гражданину Р. Гражданин Р. написал заявление на гражданина М.(милиция)

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