Срочно!!! Люди пожалуйста помогите!!!!!! Төмендегі зергерлік бұйымдардың қайсысын ??асар едіңдер? Керекті құралдарды атаңдар. Сырға Жүзік Алқа Білезік
Қазақ тiлi
Срочно!!! Люди пожалуйста помогите!!!!!! Төмендегі зергерлік бұйымдардың қайсысын ??асар едіңдер? Керекті құралдарды атаңдар. Сырға Жүзік Алқа Білезік
Ответ(ы):
Гость:
Бәлезікті жасар едим ол оңай және оны әжеме силар едим
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