Назовите 3 правильные дроби, числитель которых больше, чем 100. Назовите 3 неправиль??ые дроби, знаменитель которых больше, чем 200.

Математика

Назовите 3 правильные дроби, числитель которых больше, чем 100. Назовите 3 неправиль??ые дроби, знаменитель которых больше, чем 200.

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