Назовите 3 правильные дроби, числитель которых больше, чем 100. Назовите 3 неправиль??ые дроби, знаменитель которых больше, чем 200.
Математика
Назовите 3 правильные дроби, числитель которых больше, чем 100. Назовите 3 неправиль??ые дроби, знаменитель которых больше, чем 200.
Ответ(ы):
Гость:
1) 120/130-правильные 2)170/190 3)180/189 1)220/210-не правильные 2)280/270 3)240/230
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