Цена костюма 120 руб , сначало её подняли на 5%, а потом понизили на 10 %,какой стала цена костюма?
Математика
Цена костюма 120 руб , сначало её подняли на 5%, а потом понизили на 10 %,какой стала цена костюма?
Ответ(ы):
Гость:
120:100=1,2(это нашли 1%) 1,2*5=6(это 5% в рублях) 120+6=126руб(вместе со скидкой в 5%) 1,2*10=12(10%) 126-12=114(это ответ)
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