Цена костюма 120 руб , сначало её подняли на 5%, а потом понизили на 10 %,какой стала цена костюма?

Математика

Цена костюма 120 руб , сначало её подняли на 5%, а потом понизили на 10 %,какой стала цена костюма?

Автор: Гость