Перепишите предложения, устранив допущенные речевые ошибки: 1) Ласково улыбаясь, весь ее облик выражает доброту и спокойствие. 2) Благодаря нарушению графика строителям приходится работать в очень тяжёлых условиях. 3) Этим...

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Перепишите предложения, устранив допущенные речевые ошибки: 1) Ласково улыбаясь, весь ее облик выражает доброту и спокойствие. 2) Благодаря нарушению графика строителям приходится работать в очень тяжёлых условиях. 3) Этим необходимо будет заняться сразу по приезду.

Автор: Гость