Упражнение 837 пожалуста решите уравнение дам 43 балла

Математика
Упражнение 837 пожалуста решите уравнение дам 43 балла
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Гость:
Ну давай решу  сразу имисчисиссисис
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