Не выполняя вычислений, найди значение: х-28=0
Математика
Не выполняя вычислений, найди значение: х-28=0
Ответ(ы):
Гость:
Икс равен 28 , 28-28=0
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