Доберіть прислівники с протилежним значеням до слів близько дорого сумно швидко
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Доберіть прислівники с протилежним значеням до слів близько дорого сумно швидко
Ответ(ы):
Гость:
Близько - далеко, дорого - дешево, сумно - весело, швидко - повільно.
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