С введением нового фасона расход ткани на платье увеличился с 3,2м до3,6 м. на скольк?? процентов увеличился расход ткани на платье?.

Математика

С введением нового фасона расход ткани на платье увеличился с 3,2м до3,6 м. на скольк?? процентов увеличился расход ткани на платье?.

Автор: Гость