Во сколько раз уменьшится S из формулы S=vt , если v увеличить в 5 раз, а t уменьшить в 10 раз?

Математика
Во сколько раз уменьшится S из формулы S=vt , если v увеличить в 5 раз, а t уменьшить в 10 раз?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
S=vt подставим любые числа (к примеру): s=10*20=200 увеличиваем 10 в 5 раз и 20 уменьшаем в 10 раз. s=50*2=100 200/100=2 В 2 РАЗА УМЕНЬШИТСЯ
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