Во сколько раз уменьшится S из формулы S=vt , если v увеличить в 5 раз, а t уменьшить в 10 раз?

Математика

Во сколько раз уменьшится S из формулы S=vt , если v увеличить в 5 раз, а t уменьшить в 10 раз?

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