1)1376:(34-Х)=86 2)9680:(Х+219)=16 3)(Х-57):29=205 4)(Х-72)*9=927 Помогите решить пожалуйста очень нужно!!!!!

Математика

1)1376:(34-Х)=86 2)9680:(Х+219)=16 3)(Х-57):29=205 4)(Х-72)*9=927 Помогите решить пожалуйста очень нужно!!!!!

Автор: Гость