Видны сквозь туман или дождичек . Каким членом предложения являются "туман, дождичек" и какой вопрос задать от сказуемого, так или нет, я не знаю(

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Видны сквозь туман или дождичек . Каким членом предложения являются "туман, дождичек" и какой вопрос задать от сказуемого, так или нет, я не знаю(

Автор: Гость