Найти наименьшее общее кратное всех двузначных натуральных чисел,кратых 20

Математика
Найти наименьшее общее кратное всех двузначных натуральных чисел,кратых 20
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Кратные 20 это 40,60,80 нсд(40,60,80)=240
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Видны сквозь туман или дождичек . Каким членом предложения являются "туман, дождичек" и какой вопрос задать от сказуемого, так или нет, я не знаю(
Ответить
Физика
Пожалуйста решите плз! А1. Какая формула может быть использована для подсчета силы давления? 1) F = pS 2) F = mg 3) F = kΔx 4) F = 0.6 P ...
Ответить
Физика
Совпадет ли положение монеты с видимым изображением ?
Ответить
География
Определите географические координаты крайних точек австралии измерьте расстоян??е между ними и дайте им физико географическую характеристику
Ответить
Английский язык
Write 5-7 sentences about different animals use the words from
Ответить
Английский язык
Как записать по английски 22 января
Ответить
Математика
1)1376:(34-Х)=86 2)9680:(Х+219)=16 3)(Х-57):29=205 4)(Х-72)*9=927 Помогите решить пожалуйста очень нужно!!!!!
Ответить
Информатика
Определить кол-во натуральных чисел, которые можно закодировать 1 байтом
Ответить
Русский язык
проверочные слова и правила к этим словам дерево,выронил,пищать. заранее спаси??о!
Ответить
Алгебра
Выручайте, помогите решить с объяснениями по 1, а остальные, если такие же то я пойму(болела долго, теперь не пойму) №179(а,в) и №180 (желательно в...
Ответить