Диагонали параллелограмма ABCD пересекаются в точке O известно что AC=10см,BD=6см,AB=5см определить определите периметр треугольника AOB
Геометрия
Диагонали параллелограмма ABCD пересекаются в точке O известно что AC=10см,BD=6см,AB=5см определить определите периметр треугольника AOB
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