Сколько природных зон находится в Антарктиде? а)одна б)две в)три г)четыри

География
Сколько природных зон находится в Антарктиде? а)одна б)две в)три г)четыри
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Ответ(ы):
Гость:
Правильный ответ а)одна
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