Отрезки пересекаются в точке O так что AO = CO, OB = ODзнайдить АО если AB = 5 CD = 15AC = 16

Геометрия
Отрезки пересекаются в точке O так что AO = CO, OB = ODзнайдить АО если AB = 5 CD = 15AC = 16
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