Соченение на тему совесть

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Именно совесть не дает совершать плохие поступки, она заставляет задуматься, осмыслить свое поведение. Возможно, совесть это то светлое и хорошее, что находится в глубине души каждого человека. Но почему тогда люди совершают плохие поступки? Они просто не слушают свою совесть, когда она призывает их к добру, они отворачиваются от нее, закрывают уши.