Подберите к каждому имени существительному подходящие по смыслу имя прилагатель??ое из сказки Пример:синее море ...землянка, …корыто, …трава, …рыбка, …слово, …голос, …чудо, …корыто, …баба, … труба, …вороты, …крестьянка, …двор...
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Подберите к каждому имени существительному подходящие по смыслу имя прилагатель??ое из сказки Пример:синее море ...землянка, …корыто, …трава, …рыбка, …слово, …голос, …чудо, …корыто, …баба, … труба, …вороты, …крестьянка, …дворянка, …слуги, …царица, …царство, …пряник, …вины, …стража, …невежа, …палаты, …владычица, …буря, …волны, … душегрейка, …кичка.
Ответ(ы):
Гость:
Вкусная земляника , дырявое корыто , зеленая трава , золотая рыбка , золотое слово , красивый голос , неземное чудо , большое корыто , старая баба , длинная труба , красивая крестьянка , злая дворянка , послушные слуги , богатая царица , большое царство , вкусный пряник , чувство вины , сильная стража , царские палаты , морская владычица , морская буря , большие волны .
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