Подберите к каждому имени существительному подходящие по смыслу имя прилагатель??ое из сказки Пример:синее море ...землянка, …корыто, …трава, …рыбка, …слово, …голос, …чудо, …корыто, …баба, … труба, …вороты, …крестьянка, …двор...

Русский язык
Подберите к каждому имени существительному подходящие по смыслу имя прилагатель??ое из сказки Пример:синее море ...землянка, …корыто, …трава, …рыбка, …слово, …голос, …чудо, …корыто, …баба, … труба, …вороты, …крестьянка, …дворянка, …слуги, …царица, …царство, …пряник, …вины, …стража, …невежа, …палаты, …владычица, …буря, …волны, … душегрейка, …кичка.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вкусная земляника , дырявое корыто , зеленая трава , золотая рыбка , золотое слово , красивый голос , неземное чудо , большое корыто , старая баба , длинная труба , красивая крестьянка , злая дворянка , послушные слуги , богатая царица , большое царство , вкусный пряник , чувство вины , сильная стража , царские палаты , морская владычица , морская буря , большие волны .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Витя купил 2,4 кг моркови. сколько купул Коля, если известно, что он купил в 3 раза бо??ьше Вити плыз помогите
Ответить
Геометрия
Отрезки пересекаются в точке O так что AO = CO, OB = ODзнайдить АО если AB = 5 CD = 15AC = 16
Ответить
Русский язык
Соченение на тему совесть
Ответить
Литература
Теплый Хлеб Краткое содержание
Ответить
География
Сколько природных зон находится в Антарктиде? а)одна б)две в)три г)четыри
Ответить
Английский язык
Сочинение на тему мое хобби футбол 10 предложений очень срочно ребят
Ответить
Биология
Почему хару нельзя отнести к высшим пастениям
Ответить
Математика
Запишите в порядке возрастание все делители числа 15 24
Ответить
Русский язык
Просыпается, ляжешь, носильщик, воображение- надо найти корень, основу, окончание, приставку.
Ответить
Биология
Что в процессе питания поглощает берёза из воздуха? 1) азот 2) углекислый газ 3) кислород 4) пары воды
Ответить