Подберите к каждому имени существительному подходящие по смыслу имя прилагатель??ое из сказки Пример:синее море ...землянка, …корыто, …трава, …рыбка, …слово, …голос, …чудо, …корыто, …баба, … труба, …вороты, …крестьянка, …двор...

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Подберите к каждому имени существительному подходящие по смыслу имя прилагатель??ое из сказки Пример:синее море ...землянка, …корыто, …трава, …рыбка, …слово, …голос, …чудо, …корыто, …баба, … труба, …вороты, …крестьянка, …дворянка, …слуги, …царица, …царство, …пряник, …вины, …стража, …невежа, …палаты, …владычица, …буря, …волны, … душегрейка, …кичка.

Автор: Гость