Почему звезды бывают разных цветов?
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Почему звезды бывают разных цветов?
Ответ(ы):
Гость:
Главная причина - разные температуры. От каждой температуры зависит и цвет мерцания звезды. Звезда это газовый шар. Так, путем колебания температур могут получаться разные цвета - от голубовато-белых до гранатово красных.
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