Помогите пожалуйста решить уравнение: 700+(d*8-14*4)=180*5
Математика
Помогите пожалуйста решить уравнение: 700+(d*8-14*4)=180*5
Ответ(ы):
Гость:
700+(8d-56)=900 700+8d-56=900 8d=900-700+56 8d=256 d=32
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