Помогите пожалуйста очень срочно!!! 1 задача. Источник колебаний с периодом в 5 мс в??зывает в воде звуковую волну с длиной волны 7,175 м. Определите скорость звука в воде 2 задача. Скорочть звука в воздухе 340 мc. Ухо человек...
Физика
Помогите пожалуйста очень срочно!!! 1 задача. Источник колебаний с периодом в 5 мс в??зывает в воде звуковую волну с длиной волны 7,175 м. Определите скорость звука в воде 2 задача. Скорочть звука в воздухе 340 мc. Ухо человека имеет наибольшую чувствительность на длине волны 17 см. Определите частоту этой волны. если можно подробно
Ответ(ы):
Гость:
Дано: T=5см лямда=7,175 найти: V-? решение V=лямда/T v=7.175/5=1.435 задача2 дано V=340м/с лямда=17м найти: чистоту решение чистота=лямда/V 17/340=0.05
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