Помогите пожалуйста очень срочно!!! 1 задача. Источник колебаний с периодом в 5 мс в??зывает в воде звуковую волну с длиной волны 7,175 м. Определите скорость звука в воде 2 задача. Скорочть звука в воздухе 340 мc. Ухо человек...

Физика

Помогите пожалуйста очень срочно!!! 1 задача. Источник колебаний с периодом в 5 мс в??зывает в воде звуковую волну с длиной волны 7,175 м. Определите скорость звука в воде 2 задача. Скорочть звука в воздухе 340 мc. Ухо человека имеет наибольшую чувствительность на длине волны 17 см. Определите частоту этой волны. если можно подробно

Автор: Гость