0.25 см2 = ..... м2 . Пожалуйста помогите и еще может кто-нибудь знает S в физике чему ра??на ?

Физика

0.25 см2 = ..... м2 . Пожалуйста помогите и еще может кто-нибудь знает S в физике чему ра??на ?

Автор: Гость