0.25 см2 = ..... м2 . Пожалуйста помогите и еще может кто-нибудь знает S в физике чему ра??на ?
Физика
0.25 см2 = ..... м2 . Пожалуйста помогите и еще может кто-нибудь знает S в физике чему ра??на ?
Ответ(ы):
Гость:
0.25см^2=0.000025м^2
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