ПОМОГИТЕ НАПИСАТЬ АНАЛИЗ СТИХА ЗАДРОЖАЛИ ЛИСТЫ ОБЛЕТАЯ хорошо бы было если ещё и ??о плану ( дам за это задание 117 бал.)

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Облетающие листья, тучи, буря — это понятные всем приметы поздней осени. Поэт использует описание осени для создания метафоры. Осенняя буря у Фета — это не только проявление стихии, но и символ сложностей человеческого мира, бурь, которые происходят в общественной жизни. “Тёплое гнёздышко” и “милая птичка” — это дом человека, семья, где хозяйка-женщина сохраняет любовь, ласку и добро. Фет пишет о том, как важно хранить тепло домашнего очага, как важно, чтобы человек всегда смог найти себе отдохновение в “тёплом гнёздышке”. В этом смысл фетовского противопоставления. кажется так точно не уверена