Сочинение на тему в чем польза образования

Русский язык
Сочинение на тему в чем польза образования
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Образование нужно каждому человеку. В первую очередь для самого себя. В мире это очень ценится. Если не будет, то на работу не устроиться, с людьми контактировать не получится. Да и вообще, что за существование без ума?! Родится ребёнок, а что ты ему сможешь дать? правильно ничего. Без образования сейчас никуда.
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