Сочинение на тему в чем польза образования

Гость: Гость:

Образование нужно каждому человеку. В первую очередь для самого себя. В мире это очень ценится. Если не будет, то на работу не устроиться, с людьми контактировать не получится. Да и вообще, что за существование без ума?! Родится ребёнок, а что ты ему сможешь дать? правильно ничего. Без образования сейчас никуда.