7896:56= 4140:12= 10944:48= 2336:32= решитье столбиком плиз
Математика
7896:56= 4140:12= 10944:48= 2336:32= решитье столбиком плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7896 :56 141 4140 :12 345 10944 :48 228 2336 :32 73
Гость:
1) 7896 |____56____ 56 141 229 224 56 56 0 2) 4140 |____12____ 36 345 54 48 60 60 0 3) 10944 |____48____ 96 228 134 96 384 384 0 4) 2336 |____32____ 224 73 96 96 0
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