7896:56= 4140:12= 10944:48= 2336:32= решитье столбиком плиз

Математика
7896:56= 4140:12= 10944:48= 2336:32= решитье столбиком плиз
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7896 :56 141 4140 :12 345 10944 :48 228 2336 :32 73
Гость:
1)   7896  |____56____   56             141   229   224      56      56        0 2)   4140  |____12____   36             345    54    48      60      60        0 3)  10944  |____48____   96             228    134      96      384      384        0 4)   2336  |____32____   224             73       96       96         0
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