7x-4x-15=49 теңдеуді шешіп беріндерші ертен бақылау 15 бал берем
Математика
7x-4x-15=49 теңдеуді шешіп беріндерші ертен бақылау 15 бал берем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х=64/:3 х=64/3=21*1/3
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