7x-4x-15=49 теңдеуді шешіп беріндерші ертен бақылау 15 бал берем

Математика
7x-4x-15=49 теңдеуді шешіп беріндерші ертен бақылау 15 бал берем
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х=64/:3 х=64/3=21*1/3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычисли по действиям ,и надпиши порядок действия 452*28-4*(458-269)/2
Ответить
Математика
Альпинисты прошли от своего лагеря до подножия горы 4 км.Затем они поднялись на ве??шину,пройдя в 2 раза меньшее расстояние.Какой длины маршрут аль...
Ответить
Математика
Во время выбора городского головы голоса избирателей распределились между двумя кандидатами в отношении 3:4. Сколько примерно % избирателей прого...
Ответить
Алгебра
Помогите решить плиз номер 4,мне срочно нужно(В подробном решение)
Ответить
Математика
Номер 59 (а) пожалуйста СРОЧНО!Заранее спасибо
Ответить