Во время выбора городского головы голоса избирателей распределились между двумя кандидатами в отношении 3:4. Сколько примерно % избирателей проголосовали за победителя? Сколько отдали свои голоса за проигравшего?

Математика
Во время выбора городского головы голоса избирателей распределились между двумя кандидатами в отношении 3:4. Сколько примерно % избирателей проголосовали за победителя? Сколько отдали свои голоса за проигравшего?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3+4=7 100%:7=14.3 14.3*3=42,9(%) - за победителя 14.4*4=57.6(%) - за проигравшего
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