Во время выбора городского головы голоса избирателей распределились между двумя кандидатами в отношении 3:4. Сколько примерно % избирателей проголосовали за победителя? Сколько отдали свои голоса за проигравшего?

Математика

Во время выбора городского головы голоса избирателей распределились между двумя кандидатами в отношении 3:4. Сколько примерно % избирателей проголосовали за победителя? Сколько отдали свои голоса за проигравшего?

Автор: Гость