Запишите,какие отрезки (рис. 16)равны.

Математика
Запишите,какие отрезки (рис. 16)равны.
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Гость:
Чувак ты фото не сделал
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