Future simple vs future continuous 1.Я уверен,что вы решите эту проблему 2.Завтра я буду работать весь вечер 3.Она не зайдет к нам в воскресенье 4.Мы будем идти в институт,когда встретим их 5.Я не буду учить эту поэму зав...

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Future simple vs future continuous 1.Я уверен,что вы решите эту проблему 2.Завтра я буду работать весь вечер 3.Она не зайдет к нам в воскресенье 4.Мы будем идти в институт,когда встретим их 5.Я не буду учить эту поэму завтра,я буду писать сочинение 6.Завтра мы будем проводить опыты с 2 до 5 часов 7.Когда мы приедем в лабораторию,они будут показывать свои опыты 8.Мы навестим нашу маму в больнице послезавтра 9.Я полечу в Великобританию самолетом 10.Этот врач будет лечить вашего отца 11.Я буду гулять в парке с 7 до 8 часов 12.Она будет делать уроки в 8 часов? 13.Наши друзья приедут вечером 14.Не волнуйся!Я достану тебе билеты 15.Они будут ждать нас в холле 16.Они поедут в Крым в августе 17.Когда я приду сюда,мои дети будут играть 18.Мы не будем играть в шахматы весь вечер ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА)))))

Автор: Гость