Допишите рассказ Виктора Драгунского Девочка на шаре,что бы он не закончился грустно
Литература
Допишите рассказ Виктора Драгунского Девочка на шаре,что бы он не закончился грустно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Но через несколько дней мне пришла телеграмма и я приеду в субботу встречайте и подписано девочка на шаре
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