Допишите рассказ Виктора Драгунского Девочка на шаре,что бы он не закончился грустно

Литература
Допишите рассказ Виктора Драгунского Девочка на шаре,что бы он не закончился грустно
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Но через несколько дней мне пришла телеграмма и я приеду в субботу встречайте и подписано девочка на шаре
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Проанализируй образец разбора распространённого предложения. На русской печи от??равился Емеля к прекрасной царевне.
Ответить
Геометрия
Как нужно укладывать доски ламината размером 80см×20 см, чтобы 77 досок хватило для покрытия пола в комнате длиной 4м и шириной 3м?
Ответить
История
В каком году родился Рафаэль
Ответить
Информатика
Чертёжник находился в начале координат. Ему был дан для исполнения следующий алгоритм: Сместиться на (-5, 15) Повтори 4 раза Сместиться на (5...
Ответить
Математика
Как решить уравнение 49-3x=34
Ответить