Проанализируй образец разбора распространённого предложения. На русской печи от??равился Емеля к прекрасной царевне.
Русский язык
Проанализируй образец разбора распространённого предложения. На русской печи от??равился Емеля к прекрасной царевне.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Емеля отправился.Отправился (куда,к кому?) к царевне;к царевне (какой?)прекрасной;отправился (на чем?)на печи;на печи (какой?)русской.
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