Чертёжник находился в начале координат. Ему был дан для исполнения следующий алгоритм: Сместиться на (-5, 15) Повтори 4 раза Сместиться на (5, 1) Сместиться на (a, b) конец Сместиться на (90, 4) Найдите целые значения a...
Информатика
Чертёжник находился в начале координат. Ему был дан для исполнения следующий алгоритм: Сместиться на (-5, 15) Повтори 4 раза Сместиться на (5, 1) Сместиться на (a, b) конец Сместиться на (90, 4) Найдите целые значения a и b, для которых после выполнения программы Чертёжник окажется в точке (5; 3). Ответ запишите в виде двух чисел через запятую.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) -5+ 4*(5+а)+90=5 а=15 2) 15+ 4*(1+в)+4=3 в= -5 ответ: 15, -3
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