Чертёжник находился в начале координат. Ему был дан для исполнения следующий алгоритм: Сместиться на (-5, 15) Повтори 4 раза Сместиться на (5, 1) Сместиться на (a, b) конец Сместиться на (90, 4) Найдите целые значения a...

Информатика

Чертёжник находился в начале координат. Ему был дан для исполнения следующий алгоритм: Сместиться на (-5, 15) Повтори 4 раза Сместиться на (5, 1) Сместиться на (a, b) конец Сместиться на (90, 4) Найдите целые значения a и b, для которых после выполнения программы Чертёжник окажется в точке (5; 3). Ответ запишите в виде двух чисел через запятую.

Автор: Гость