В каком году родился Рафаэль
История
В каком году родился Рафаэль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1483 г., Урбино, Италия
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