Как нужно укладывать доски ламината размером 80см×20 см, чтобы 77 досок хватило для покрытия пола в комнате длиной 4м и шириной 3м?
Геометрия
Как нужно укладывать доски ламината размером 80см×20 см, чтобы 77 досок хватило для покрытия пола в комнате длиной 4м и шириной 3м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пять плиток в длину по 80 см - 4 м и 15 рядов в ширину по 20 - 3 м. итог потребуется 5*15 = 75 досок. 2 ещё сэкономим
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Информатика
Чертёжник находился в начале координат. Ему был дан для исполнения следующий алгоритм: Сместиться на (-5, 15) Повтори 4 раза Сместиться на (5...
Математика
Математика
Длина прямоугольника в 3 раза больше ширины Найди длину и ширину прямоугольника е??ли его периметр равен 48 сантиметров